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川普再啟關稅戰斧 法人：三檔衝擊大、可低接二檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

川普揚言擬對中、墨、加等三國啟動高關稅，法人研判，對於緯穎（6669）、英業達（2356）、億豐（8464）等三家衝擊最大，並建議趁股價下修時增持鴻海（2317）、廣達（2382），主因是GB200伺服器大量生產，將帶動2025年迎來獲利高成長表現。

美國總統當選人川普在社群媒體發文，基於未善盡本分阻絕芬太尼或移民湧入美國，一上任將對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國大陸加徵10%關稅，這是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

大型本國投顧分析，川普若對加、墨兩國徵收25%關稅，將反映在終端售價進而影響終端需求、間接衝擊企業獲利；若由進口商或出口商分擔將直接衝擊企業獲利表現，意味在加、墨設廠的台廠將受到程度大小不一的衝擊。

根據法人對台灣供應鏈追蹤，現階段在墨西哥或加拿大設廠的公司主要包括：緯穎（產能占比70%）、英業達（產能占比15%至20%）、億豐（產能占比14%）、皇田（9951）（產能占比10%）、貿聯-KY（3665）（產能占比3%）、中磊（5388）（產能占比0%至10%）、啟碁（6285）（產能占比0%至10%）。

法人評估，伺服器組裝廠在本次關稅戰主要受害股為緯穎、英業達，至於鴻海、廣達全球布局相對分散與完整，且有足夠產能可迴避關稅戰衝擊，但川普選前揚言對所有進口美國商品課徵高關稅，屆時就無法規避全面性關稅戰影響。

窗簾廠在本次關稅戰的主要受害廠為億豐，主要有14%產能在墨西哥、43%產能在中國大陸，短期恐在產能調配不及下，容易受到本次關稅戰衝擊。

雖然川普本次亦對中國大陸進口商品在既有課稅基礎下再額外課徵10%關稅，但其實首次總統任內已經課徵10%至25%不等關稅，其中約2,000億美元進口商品課徵25%關稅、約3,000億美元進口商品課徵10%關稅，出口大宗或對台灣供應鏈影響最大的智慧手機與筆電則屬於豁免項目。

法人表示，目前並不清楚川普本次額外10%高關稅是否涉及智慧手機與筆電，若無法豁免則對智慧手機製造商衝擊甚大，因中國大陸以外產能尚無法完全支應美國進口需求。

川普 關稅

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