證交所辦理證券商從業人員反詐騙宣導座談會 提升反詐意識

臺灣證券交易所今(2024)年11月26日假台北漢來大飯店舉辦證券商從業人員反詐騙宣導座談會，近百位從業人員踴躍參加，迴響熱烈。這次宣導會邀請到內政部警政署刑事警察局偵查員張映晨及元大證券協理朱文華等兩位專家講師，從打擊詐騙及金融業者如何識詐阻詐等面向切入，結合時事並分享自身經驗，與會者均獲益良多。

第一場專題由張映晨偵查員主講， 張映晨透過影片及情境式的案例分享各類型傳統詐騙手法，包括釣魚簡訊、假投資、假網拍、解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰、假檢警等，藉由實際案例的分析，深入淺出說明各類詐騙流程及防範方法。近年由於生成式AI的蓬勃發展，AI詐欺已成為全球新趨勢，其中又以社群媒體廣告、貼文占最大宗，詐騙集團可能利用深偽技術製造假影片獲取民眾信任，一般民眾稍有不慎即可能落入詐騙陷阱。張映晨也表示，由於假投資詐騙的財產損害金額最高，各類詐騙最後往往都導向與投資獲利有關，刑事局也與網路業者合作，一旦接獲通報，將請網路廣告業者於期限內下架詐騙廣告，呼籲券商從業人員可以利用警政署的打詐儀表板，掌握並認識最新的詐騙手法，並向客戶宣導遇有疑義時可撥打反詐騙165專線求證。

第二場專題由元大證券協理朱文華從證券業者的角度出發進行演講，朱文華分享元大證券近期的反詐歷程，透過董事會由上而下對反詐的重視，由內向外擴大反詐行動，除了內部訂有反詐騙服務作業程序、反詐優良事蹟提報機制外，並定期梳理業務單位通報案例，在公開資訊觀測站的「反詐聯防行動專區」進行通報。朱文華表示，在推動反詐的過程中，從被動就外界的通報作回應，轉為主動且事先採取防阻措施，公司內部上下建立反詐共感，是非常重要的一環，期待每位金融從業人員都能肩負起反詐阻詐的社會責任。