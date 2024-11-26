台股大跌 金管會信心喊話

美股前一交易日四大指數均漲，漲幅介於0.27%至0.99%，但台股今日卻大跌269.61點，跌幅1.17%，金管會證期局信心喊話，指出今年截至10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%，國內上市櫃公司截至10月底累計營收約35.58兆元，較去年同期增加11.92%，為歷年同期最高，呼籲市場要有信心。

證期局副局長黃厚銘說，美股前一日大漲是因為川普公布新財長人選，雖然台股下跌，但日股跌更多，且今年以來台股漲勢最大，且基本面強，金管會後續將緊盯國際情勢變化，必要時也會適時提出政策。

台股今日成交量3092.61億元，外資賣超269.58億元。統計顯示，同時段香港漲0.28%，上海漲0.21%，新加坡跌0.27%，南韓跌0.58%，日本跌1.53%，台股的跌幅在亞洲僅次於日本。而今年截至25日止，台股上漲27.98%，相較日本漲幅15.89%、新加坡漲幅15.16%、香港漲幅12.34%、上海漲幅9.71%、深圳漲幅9.41%、南韓跌幅4.55%、美國道瓊漲幅18.70%，台股漲幅居冠，而台股集中市場日均成交量約4190.68億元，相較去年同期增加51.24%。