櫃買中心與 ICE 指數公司合作 發展聯名指數暨指數化商品

證券櫃檯買賣中心(Taipei Exchange)為擴大推動指數化商品業務，特別與國際知名指數公司ICE Data Indices, LLC(即ICE指數公司)建立合作關係，期望透過雙方在指數編製的專業交流，提供櫃買市場投資人更多優質的指數化投資選擇。

櫃買中心指出，這次與ICE簽署聯名商品授權契約，具有指標性的意義，除了可擴展櫃買中心指數業務的觸角，提供市場更完善的服務，更希望可以透過ICE公司的全球網絡，提昇櫃買中心在國際市場上的知名度。

櫃買中心為記錄這次意義重大的合作里程碑，特地安排在11月29日舉辦TPEx & ICE聯名商品授權契約締約典禮，將邀請主管機關及投信業者蒞臨觀禮，共同見證歷史性的一刻。