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櫃買中心與 ICE 指數公司合作 發展聯名指數暨指數化商品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為擴大推動指數化商品業務，特別與國際知名指數公司ICE Data Indices，LLC（即ICE指數公司）建立合作關係，期望透過雙方在指數編製的專業交流，提供櫃買市場投資人更多優質的指數化投資選擇。

櫃買中心指出，本次與ICE簽署「聯名商品授權契約」，具有指標性意義，除了可擴展櫃買中心指數業務的觸角，提供市場更完善的服務，更希望可以透過ICE公司的全球網絡，提昇櫃買中心在國際市場上的知名度。

櫃買中心為了記錄這次意義重大的合作里程碑，特地安排在11月29日舉辦「TPEx & ICE聯名商品授權契約締約典禮」，將邀請主管機關及投信業者蒞臨觀禮，共同見證歷史性的一刻。

櫃買中心

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