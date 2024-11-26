永續報告書編製實務宣導課程迴響熱烈 助上櫃公司精進永續資訊揭露

配合金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」推動全體上市櫃公司明(2025)年起編製永續報告書，櫃買中心(Taipei Exchange)為協助首次編製永續報告書的上櫃公司能順利完成編製，特別於今(2024)年10月29日、11月5日及11月22日在台北、新竹及高雄舉辦三場次「2024年永續報告書編製實務宣導課程」，課程中介紹櫃買中心協助公司編製永續報告書提供的資源，並邀請勤業眾信聯合會計師事務所透過實務案例詳細解說如何編製永續報告書，課程生動精彩吸引近400位上櫃公司代表參與，現場互動熱烈，顯示上櫃公司對永續資訊揭露的重視。

櫃買中心表示，因應各界對永續資訊揭露內容及品質日益重視，櫃買中心特別編製「如何準備及編製永續報告書手冊」及持續更新ESG專區揭示的參考資料等資源，以及舉辦宣導課程及提供宣導影音等多元方式，協助上櫃公司精進永續報告書編製之品質，及建置永續資訊管理內部控制制度，並鼓勵公司設置永續發展委員會。

這次課程除介紹永續報告書編製法規資訊外，並依準備及編製永續報告書的各步驟及相關實務案例，深入探討企業如何通過跨部門管理重大永續議題及蒐集永續相關資訊等實務運作，並就永續報告書編製常見缺失提出揭露建議，期能協助所有上櫃公司於明年8月底前順利完成永續報告書之編製。

此外，櫃買中心與臺灣證券交易所將於明年初在ESG數位平台，新增輔助產製永續報告書初版功能，並整合GRI準則、重大主題編製指引及揭露範例等資源查詢功能。這次課程提醒上櫃公司宜盡早確定公司自身永續報告書涵蓋的體範圍，並與利害關係人議合後，確認重大主題及報告框架，以著手進行永續資訊之蒐集，另可運用明年初上線的輔助產製永續報告書功能，依該平台提供永續報告書參考框架、編製指引及揭露範例等資源，提升編製永續報告書的效率。

櫃買中心表示，這次課程簡報及影音檔已置於櫃買中心網站，供所有上櫃公司瀏覽觀看，以擴大宣導成效，歡迎至櫃買市場業務宣導網站（ https://dsp.tpex.org.tw ）的「上櫃/興櫃公司/債券發行人專區」，點選「宣導說明會」的「永續資訊」項下，或於「接軌IFRS永續揭露準則專區」（ https://isds.tpex.org.tw ）的「宣導專區」項下查詢。