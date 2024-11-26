美股強台股卻慘跌 金管會提三數字喊安

美股強、台股卻慘跌。受川普周一在Truth Social貼文表示，將對來自加拿大和墨西哥產品課25%關稅讓台股應聲重挫，26日跌幅1.17%在亞股中「慘況」僅次於日本跌幅1.53%，金管會指出，將緊盯國際情勢變化，適時祭出相應政策。

證期局副局長黃厚銘說，美股因為美國川普總統公布財政部長人選，使前一交易日(11月25日)四大指數均揚，漲幅介於0.27%至0.99%。

但台股26日收22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量3,092.61億元，外資賣超269.58億元。

同時段香港漲0.28%，上海漲0.21%，新加坡跌0.27%，韓國跌0.58%，日本跌1.53%，等於台股跌幅僅次於日股。

黃厚銘說，若拉長從今年到11月25日止，台股上漲27.98%，相較日本漲幅15.89%、新加坡漲幅15.16%、香港漲幅12.34%、上海漲幅9.71%、深圳漲幅9.41%、韓國跌幅4.55%、美國道瓊漲幅18.70%。

換言之，今年至今，台股上漲了28%漲幅仍居亞股之首。其次，上市櫃公司今年前十月累計營收約35.58兆元，年增12%，為歷年同期最高。

第三，量能來看，台股集中市場日均成交量約4,190.68億元，年增五成。到11月25日止，信用交易整戶擔保維持率為170.63%，這三大數據顯示台股基本面仍穩健。