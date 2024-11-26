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證交所前進國立高雄科技大學 辦理校園專題講座

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

證交所25日前進國立高雄科技大學，辦理今年度第三場金融教育系列校園講座，與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於110年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南連同本場已辦理15場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

證交所副總經理杜惠娟開場致詞時指出，根據統計資料顯示，今年截至10月底台股開戶人數逾1,300萬人，其中，30歲以下開戶人數近226萬人，近三年占比增加3%，顯示投資人結構逐漸年輕化。而提到證交所近年校園的宣導主軸，則由建立學子的投資理財觀念、風險意識到防範投資詐騙的危機意識，尤其近年來詐騙財損金額攀升，提醒學子可至證券投資反詐騙專區網站瞭解詐騙態樣以避免受騙。杜副總經理並指出，投資前應多加留意相關風險，而唯一沒有風險的投資是投資在自己的學習，期勉學子於在學期間要認真學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網及推出線上學習課程，協助學子建立基礎金融知識。

證基會總經理張麗真表示，證基會持續在大專院校推廣金融理財知識，而投資理財為人人都應具備的基本知識技能，以應對未來的經濟環境變化。除了理財之外，也提醒同學要能建立起對投資詐騙的警覺心，並採取適當因應對策，以保障自身財產安全。

國立高雄科技大學副校長李嘉紘指出，本次講座，目的是做好校園金融基礎教育，提升同學對金融專業知識的認知。並勉勵同學應及早開始學習投資理財知識，透過瞭解如定期定額等觀念，建立正確投資觀念，以在未來自身理財及就業能具備專業素養。

本次講座邀請財經主播貝庭主講，說明不同的投資工具及為何投資的原因外，另說明及早開始投資，時間累積帶來的複利及降低市場起伏對回報的影響。主播並分析現今大學生特有的理財挑戰及可供參考的理財方式。此外，其除說明投資前應瞭解公司財報內容及財務比率暨其變化外，並就定期定額、零股交易制度之特性及ETF之分類等進行介紹。最後並說明常見的投資詐騙手法，提醒年輕學子近期投資詐騙猖獗，必需謹慎防範。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請證券專業人士及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學之投資心法及必知之投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

詐騙 證交所

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