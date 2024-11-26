外資賣超292億元…賣最多的竟是它 台積、緯創也難逃賣超

台股26日開低，終場收在22,678.76點，下跌269.61點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超292.54億元，統計外資買賣超個股發現，鴻海（2317）為外資賣超第一名個股，單日遭賣超55,556張，緯創（3231）、台積電（2330）、聯電（2303）也是外資賣超前十大的個股。

台股早盤開低後一度再下滑至22,645.13點，再度回測季線，終場以22,678.76點收盤，下跌269.61點，跌幅1.17%，統計11月以來下跌141.67點；三大法人賣超337.12億元，包括外資賣超292.54億元，投信買超33.95億元，自營商賣超（合計）78.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.02億元，自營商（避險）賣超61.5億元。

川普周一在社群媒體 Truth Social 貼文表示，將對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，台廠包括鴻海、和碩（4938）、緯創、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等都在墨西哥設廠，其中以鴻海跌勢最重，收202.5元，跌幅3.8%，緯創收120元，跌幅3.61%，但英業達、仁寶逆勢上漲收盤。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、台新金（2887）、國泰永續高股息（00878）、華邦電（2344）、緯創、聯電、台積電、群益台灣精選高息（00919）、上海商銀（5876）、永豐金（2890）等；鴻海居外資賣超冠軍，其次是賣超台新金20,766張。

緯創則遭外資賣超16,104張，晶圓雙雄也同遭外資賣超，賣超聯電11,925張，賣超台積電10,896張；台積電以1,010元收盤，下跌20元，已逼近季線，影響大盤指數約160點，鴻海大跌也影響大盤指數約33點。

統計外資買超前十大個股依序是元大美債20正2（00680L）、華航（2610）、長榮航（2618）、仁寶、英業達、長榮、泰金寶-DR、中信金（2891）、新光金（2888）、元大金（2885）等；外資買超前十大個股中，金融股占3檔，兩檔航空股也同獲外資買超，其中，買超華航32,796張，買超長榮航25,571張，買超仁寶10,486張。