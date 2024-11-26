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這家公司財報難產 最快明年4月7日下櫃

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
有公司財報難產，恐面臨下市下櫃命運。示意圖／ingimage
有公司財報難產，恐面臨下市下櫃命運。示意圖／ingimage

金管會宣布上市公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）未出具今年第三季財報，都已在11月19日下市；另一家第一上櫃公司大略-KY（4804）第二季、第三季共兩本財報都沒申報，預計最快2025年4月7日下櫃。

證期局副局長黃厚銘說，大略-KY未申報6~7月營運情形、及113年股東常會議事錄，也未申報第二季財報，已在8月23日遭櫃買中心停止買賣。

大略在8月26日召開臨時股東會改選董監事，新團隊無法取得帳冊，會計師無法查核，使大略連第三季財報也無法申報，等於共兩本財報都沒申報，依規定，停止買賣後六個月都未補申報，最快將在2025年4月7日下櫃。

至於已經在11月19日下市的廷鑫、昶虹，是從2023年度開始至今到第三季的財報都沒申報，等於有四本財報都沒申報。

黃厚銘說，廷鑫從去年會計師主動終止委任後，就無法找到新會計師，也無法申報2023年度財報；昶虹也是因為沒找到新會計師，2023年度財報就無法申報。

廷鑫和昶虹都已在今年4月8日停止買賣，並在11月19日下市。

廷鑫 財報

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