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外資賣超292億元 砍鴻海台積電買航空雙雄

中央社／ 台北26日電
股市示意圖。聯合報系資料照
股市示意圖。聯合報系資料照

美國總統當選人川普在社群媒體發文，揚言上任後要對加拿大、墨西哥和中國進口商品加徵關稅，引發國際股市賣壓。台股今天終場下跌269.61點，外資賣超新台幣292.54億元，提款鴻海、台積電等權值股，反手買進航空雙雄。

台股今天終場下跌269.61點，收在22678.76點，加計盤後交易成交值3099.03億元。證交所統計，今天三大法人合計賣超337.12億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）終止連2買，自營商也賣超78.53億元，僅本土投信買超33.95億元。

外資今天賣超鴻海5萬5556張居首，台新金2萬765張排第2，國泰永續高股息ETF（00878）1萬7255張為第3名。台積電今天也遭外資出脫1萬896張，居外資賣超榜第7名。

外資今天買超前3名分別為元大美債20正2ETF（00680L）3萬3028張，華航3萬2796張，以及長榮航2萬5570張。航空雙雄包辦其中2席。

新光投信董事長劉坤錫看2025年台股投資主軸，認為AI仍然是焦點，因為成長動能最為明確。不過他提醒，許多舊AI股股價大多已反映，就算回檔後上漲，過程容易出現賣壓，建議投資人應該尋找還沒被發掘的新AI標的。

但劉坤錫強調，投資人要多做功課，確認公司是否能夠真正受惠，而不只是炒題材。

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