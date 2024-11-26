快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

川普關稅政策 台驊、中菲行、捷迅、台空及遠雄港等物流業受惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普在度在社群媒體發文，揚言上任就會推出新的關稅政策。法人分析，因為全球物流供應鏈的移轉，全球物流業者跟著全面做準備，包括台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台空及遠雄港業績都將跟著受惠。

亞洲最有競爭力的物流業者中菲行總經理邱鈞榮分析，全球供應鏈移轉已經開始發酵，今年海運的近洋線已經漲2到3倍，近洋線貨量移轉非常明顯；今年自大陸十一長假結束後，近洋線的貨量變化速度加快，本周價格漲幅才稍微趨緩，亞洲近洋線從現在開始應該要旺很久。

除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看，航空貨運市況會更正面，供應鏈的移轉更有利擁有多個分公司的大型貨攬業者，隨著上任時間逼近，海空運的貨量都有望開始增加；其中，中國大陸當地航空業者，針對明年的合約包艙已經大漲15%，大陸每公斤已經喊出42到44人民幣。

航空貨運量大的華航（2610）及長榮航（2618）會直接受惠外，能提供客戶各種物流運送的物流業者地位更突顯，物流相關業者會先感受到明年航空貨運市場旺季，全球貨量的移轉當中，物流業者台驊、台空、中菲行、捷迅、遠雄港等明年業績都會跟著受惠。

美國電商800美元以下免稅，川普上任會不會有調整，要等他上任，中菲行等業者認為，這種低價商品控管並不容易，這些貨一定走空運，抽稅的技術上有控制，這是一般民眾小確性，真的會變動，都是值得討論的。

中菲行 貨量

延伸閱讀

川普競選首席顧問「收錢」仲介內閣人選？ 團隊律師調查中

小川普是爭議內閣提名幕後推手 傳「忠誠度擺第一」

川普揚言上任就加10%關稅 中國使館：沒人能贏貿易戰

北京自認已摸透川普 準備好打貿易戰2.0

相關新聞

是否抱股過年？ 富邦投顧董座陳奕光：關鍵在24000點

對於明年台股的高低點，富邦投顧董事長陳奕光今日在2025富邦財經趨勢論壇上指出，預估指數拉回後將在年線20000點大關附...

台股下跌269點收22,678點 台積電收1010元、下跌20元

台股26日開低，早盤以22789.6點開出，盤中最低一度下殺至22645.13點，終場收22678.76點，下跌269....

川普關稅政策 台驊、中菲行、捷迅、台空及遠雄港等物流業受惠

美國總統當選人川普在度在社群媒體發文，揚言上任就會推出新的關稅政策。法人分析，因為全球物流供應鏈的移轉，全球物流業者跟著...

台股下跌269點 三大法人賣超337億元

台股26日向下跳空開低，收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量縮至3,092.61億元，三...

台股11月沒跟上美股漲勢接下來怎麼操作？ 法人給10個字

美國總統選舉結束，川普當選將重返白宮，美股11月呈現上漲表現，但台股卻沒有跟上，到底台股年底封關前還有沒有機會？該怎麼操...

剔掉可成 規模最大ETF00878新增華碩 原因曝光

受益人數最多的ETF（指數型股票基金），國泰永續高股息00878追蹤指數MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，近期進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。