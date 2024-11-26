川普關稅政策 台驊、中菲行、捷迅、台空及遠雄港等物流業受惠
美國總統當選人川普在度在社群媒體發文，揚言上任就會推出新的關稅政策。法人分析，因為全球物流供應鏈的移轉，全球物流業者跟著全面做準備，包括台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台空及遠雄港業績都將跟著受惠。
亞洲最有競爭力的物流業者中菲行總經理邱鈞榮分析，全球供應鏈移轉已經開始發酵，今年海運的近洋線已經漲2到3倍，近洋線貨量移轉非常明顯；今年自大陸十一長假結束後，近洋線的貨量變化速度加快，本周價格漲幅才稍微趨緩，亞洲近洋線從現在開始應該要旺很久。
除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看，航空貨運市況會更正面，供應鏈的移轉更有利擁有多個分公司的大型貨攬業者，隨著上任時間逼近，海空運的貨量都有望開始增加；其中，中國大陸當地航空業者，針對明年的合約包艙已經大漲15%，大陸每公斤已經喊出42到44人民幣。
航空貨運量大的華航（2610）及長榮航（2618）會直接受惠外，能提供客戶各種物流運送的物流業者地位更突顯，物流相關業者會先感受到明年航空貨運市場旺季，全球貨量的移轉當中，物流業者台驊、台空、中菲行、捷迅、遠雄港等明年業績都會跟著受惠。
美國電商800美元以下免稅，川普上任會不會有調整，要等他上任，中菲行等業者認為，這種低價商品控管並不容易，這些貨一定走空運，抽稅的技術上有控制，這是一般民眾小確性，真的會變動，都是值得討論的。
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