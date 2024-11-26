快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

台股下跌269點 三大法人賣超337億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股26日向下跳空開低，收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量縮至3,092.61億元，三大法人賣超337.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超292.54億元，投信買超33.95億元，自營商賣超（合計）78.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.02億元，自營商（避險）賣超61.5億元。

川普周一在社群媒體 Truth Social 貼文表示，將對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，台廠包括鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等都在墨西哥設廠，以鴻海跌勢最重，收202.5元，跌幅3.8%，緯創收120元，跌幅3.61%，不過英業達、仁寶卻逆勢上漲。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，無人機概念股邑錡（7402）漲停，雷虎（8033）、中光電（5371）大漲逾5%。

無人機 自營商

延伸閱讀

台股11月沒跟上美股漲勢接下來怎麼操作？法人給10個字

黃仁勳：無人機是可大規模生產的機器人 概念股走強

「川普震撼」免驚？專家：台股明年上看26,000點、長期上看30,000點

台股開盤下跌158點 台積電開低15元守住千元關卡

相關新聞

是否抱股過年？ 富邦投顧董座陳奕光：關鍵在24000點

對於明年台股的高低點，富邦投顧董事長陳奕光今日在2025富邦財經趨勢論壇上指出，預估指數拉回後將在年線20000點大關附...

台股下跌269點收22,678點 台積電收1010元、下跌20元

台股26日開低，早盤以22789.6點開出，盤中最低一度下殺至22645.13點，終場收22678.76點，下跌269....

台股下跌269點 三大法人賣超337億元

台股26日向下跳空開低，收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量縮至3,092.61億元，三...

台股11月沒跟上美股漲勢接下來怎麼操作？ 法人給10個字

美國總統選舉結束，川普當選將重返白宮，美股11月呈現上漲表現，但台股卻沒有跟上，到底台股年底封關前還有沒有機會？該怎麼操...

剔掉可成 規模最大ETF00878新增華碩 原因曝光

受益人數最多的ETF（指數型股票基金），國泰永續高股息00878追蹤指數MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，近期進...

「川普震撼」免驚？專家：台股明年上看26,000點、長期上看30,000點

富邦金控26日舉行「2025富邦財經趨勢論壇」，展望2025年，富邦投顧董事長陳奕光以蛇（時）來運轉為主軸，預期在台灣G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。