台股下跌269點 三大法人賣超337億元
台股26日向下跳空開低，收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量縮至3,092.61億元，三大法人賣超337.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超292.54億元，投信買超33.95億元，自營商賣超（合計）78.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.02億元，自營商（避險）賣超61.5億元。
川普周一在社群媒體 Truth Social 貼文表示，將對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，台廠包括鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等都在墨西哥設廠，以鴻海跌勢最重，收202.5元，跌幅3.8%，緯創收120元，跌幅3.61%，不過英業達、仁寶卻逆勢上漲。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，無人機概念股邑錡（7402）漲停，雷虎（8033）、中光電（5371）大漲逾5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言