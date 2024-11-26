台股下跌269點 三大法人賣超337億元

台股26日向下跳空開低，收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量縮至3,092.61億元，三大法人賣超337.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超292.54億元，投信買超33.95億元，自營商賣超（合計）78.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.02億元，自營商（避險）賣超61.5億元。

川普周一在社群媒體 Truth Social 貼文表示，將對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，台廠包括鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）和英業達（2356）等都在墨西哥設廠，以鴻海跌勢最重，收202.5元，跌幅3.8%，緯創收120元，跌幅3.61%，不過英業達、仁寶卻逆勢上漲。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，無人機概念股邑錡（7402）漲停，雷虎（8033）、中光電（5371）大漲逾5%。