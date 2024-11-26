台股11月沒跟上美股漲勢接下來怎麼操作？ 法人給10個字

美國總統選舉結束，川普當選將重返白宮，美股11月呈現上漲表現，但台股卻沒有跟上，到底台股年底封關前還有沒有機會？該怎麼操作？法人對第4季再創高的看法轉趨保守，且用「指數放兩邊、選股擺中間」這10個字來說明後續的操作模式；但也有分析師認為12月還可期待，「逢下跌找買點」。

美國總統選舉結束，不確定因素消除，美股再發動攻勢，周一標普500指數連續六個交易日上漲，和道瓊工業指數同創新高；但台股卻未被美股帶動，11月以來反而多次回測季線支撐，26日開低後一度再下滑至22,645.13點，再度回測季線，終場收在22,678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，統計11月以來下跌141.67點。

統一投顧董事長黎方國表示，造成26日大盤指數下跌的原因包括外資空單大增、亞幣貶值、川普的不確定性、輝達周一下跌、台積電（2330）下跌，影響台股大盤的表現，至於年底封關前有沒有機會再創高，黎方國坦言，對指數的表現看法趨向保守，在外資賣超，空單加大下，指數壓力大。

黎方國指出，川普揚言加徵關稅，將對亞洲出口國的匯率造成影響，關稅增高，恐造成亞幣貶值，資金外流下，外資先賣再說，股市也會受到影響，因此，在目前的操作上，可以10個字來形容，「指數放兩邊、選股擺中間」。

黎方國認為，目前可採取防禦型的操作，可以留00940成分股的轉換個股，另外，投信作帳及集團作帳，還有金融股都有機會表現。

川普喊對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，另外，美國將對中國產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅；證券分析師張陳浩表示，川普的關稅措施，造成市場擔憂，加上輝達股價下跌，是造成26日台股下跌的重要原因。

張陳浩分析，目前川普是先說要加徵加墨關稅25%，但實際的影響要觀察三個要點，一是會不會真的實施，二是增加的關稅能不能轉稼，最後則是對營收及獲利的影響程度。

張陳浩認為，川普宣稱要加徵關稅應屬短期影響，AI的未來趨勢並未改變，只要不是輝達及美超微同步大跌，AI概念股仍是相對的穩定，至於台積電，在新台幣貶值下，將影響股價的表現，但在季線有撐，回測時可以往下布局。

張陳浩預期，台股12月仍有表現機會，「逢下跌找買點」，除可留意AI伺服器、散熱、上游的PCB等，進入12月中旬預期還有集團股的作帳行情，包括鴻海集團、正崴集團、國巨集團、華新集團、金仁寶集團等值得關注。