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台股下跌269點收22,678點 台積電收1010元、下跌20元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖(聯合報系資料照)
台股示意圖(聯合報系資料照)

台股26日開低，早盤以22789.6點開出，盤中最低一度下殺至22645.13點，終場收22678.76點，下跌269.61點，跌幅1.17%，成交量3092.6億元，櫃買同樣收黑，終場收259.72點，跌幅0.79%。台積電（2330）終場收1010元，下跌20元。

強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：汽車、化工、光電、百貨、航運、橡膠等。

弱勢類股則有，其他電子、電機機械、居家生活、玻陶、半導體、數位雲端、電子零組件等。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：富喬（1815）、加百裕（3323）、華航（2610）、長榮航（2618）、中信金（2891）、華星光（4979）、新光金（2888）、興能高（6558）、錸寶（8104）、聯電（2303）、錸德（2349）、仁寶（2324）。

而量大弱勢的則有，金寶（2312）、神達（3706）、鴻海（2317）、系統電（5309）、緯創（3231）、正崴（2392）、鴻準（2354）、陽明海運（2609）、大同（2371）、台新金（2887）等。

法人表示，儘管全球地緣政治衝突再度升溫，且投資人關注本周重要的PCE數據公布，以及11月會議紀錄。考量當前企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞，零售銷售也續創新高。搭配成交量放大，台股技術線型轉強，本周有機會震盪向上，加上即將進入年底做帳時間點，

另外，法人指出，過往12月至元月上漲機率高，操作建議逢低分批佈局，選股方向上則以台積電相關、AI概念股、消費性電子、顯卡、貨櫃航空、紡織製鞋、高爾夫及壽險等族群為主。

台積電 台股成交量

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