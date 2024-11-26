是否抱股過年？ 富邦投顧董座陳奕光：關鍵在24000點

對於明年台股的高低點，富邦投顧董事長陳奕光今日在2025富邦財經趨勢論壇上指出，預估指數拉回後將在年線20000點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25500點，樂觀或可挑戰26000點。

對於是否抱股跨年，陳奕光認為，這要看收盤的位置，若今年底回到24000點，建議抱股跨年的比重可在5成以上。目前台股在23000點上下。

陳奕光也分析，1月20日川普上任美國總統之後的政策主張會否落實，是明年對景氣及市場影響非常重要的觀察點，他強調，川普對大陸的關稅制裁不只影響大陸，也影響台灣，其研究團隊已進行相關壓力測試，大陸國內生產毛額（GDP）每降1%，台灣會降0.4%。另外，若台灣被加徵10%的稅率，則台灣出超500多億元，10%的話，會使GDP下降0.3%、0.2%。他也指出，倘若台積電7奈米產品銷售受限，也會產生衝擊，這些都是農曆年長假在1月22日結束之後投資人必須面對的問題。

陳奕光也強調ETF（指數型股票基金）對台股資金動能的重要性；他分析，近年來ETF受到青睞，股票型ETF由2019年底的1270億元，大幅上揚至2024年9月底的2.5兆元，5年內規模十倍速成長，而高股息資產的穩定性相對較佳，台灣高股息ETF規模持續擴增，也將成為台股的重要買盤。

針對選股策略，陳奕光也提出「王牌（ACE）」方式，瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，看好相關族群後市表現。