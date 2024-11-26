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黃仁勳：無人機是可大規模生產的機器人 概念股走強

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談，暢談AI變革與前景展望，點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，無人機概念股邑錡（7402）盤中漲停，雷虎（8033）、中光電（5371）大漲逾7%，全訊（5222）上漲逾5%。

黃仁勳繼先前表示「AI本質上就是機器人」之後，最新點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將無人機列為「有望大規模生產的機器人」之一。

他認為，汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產，且幾乎僅限於這三種，歷史上出現過的其他類型機器人，都很難實現大規模量產，大規模生產才能驅動技術飛輪效應，生產出更優秀的產品。

黃仁勳的說法將軍工無人機概念股也納入機器人股的範圍，邑錡今急拉至漲停板80.1元，雷虎也大漲衝上60元，中光電盤中漲幅逾7%。

縮時攝影機大廠邑錡第3季稅後純益386萬元，季減82.5%，每股純益0.11元，主要因業外匯兌損失拖累；前三季稅後純益4,089萬元，年減5.3%，每股純益1.16元。

邑錡第3季自有品牌OBM業務與創新ODM業務比重分別為37％、63％，創新ODM業務部分，原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，內部也加速無人機載具與雙光相機研發，積極布建軍工產業。

中光電旗下中光電智能機器人投入智能無人機發展已十年，法人指出，中光電智能機器人是台廠中唯一有無人機量產及商業化、而且有輸出海外經驗的公司，可望成為大啖無人機商機的最大受惠者之一。

今年8月並拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選大單，成為該次標案採購數量最多的得標廠商。

中光電 機器人 無人機

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