剔掉可成 規模最大ETF00878新增華碩 原因曝光

受益人數最多的ETF（指數型股票基金），國泰永續高股息00878追蹤指數MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行下半年例行調整，新增成分股為華碩（2357）一檔；刪除成分股則為可成（2474），增刪主因ESG條件與股利分數資訊變動所致。

國泰投信指出，00878今年以來受益人數持續創高，根據集保資訊，22日最新投資人數已超過153萬人，單周增加近3萬人，增加人數居ETF之冠，規模3616億元目前為高股息ETF第一。

國泰投信指出，近期台股主要受到美股波動帶動，雖然輝達（NVIDIA）公布財報與財測皆優於預期，但市場的期望更高，且股價已提前反應，導致台股隨之微幅走弱。

展望後市，國泰投信表示，因川普競選政策提及將針對更多國家課徵關稅，考量正式擬定規則及實施仍需一段時間，預計台股在關稅政策實施前主要仍由基本面帶動，但還是會受到川普言論的干擾，市場波動恐怕會加大。

00878上周一除息，配息0.55元，股息預定發放日為12月12日，今年以來00878的配息表現，2月為0.4元，5月0.51元，8月0.55元，11月0.55元。

ETF受益人數排行榜前三名，依序為00878的153.3萬人、0056的122.1萬人; 00919的102.5萬人，第四名以後，受益人數都在百萬人以下。0087