「川普震撼」免驚？專家：台股明年上看26,000點、長期上看30,000點

富邦金控26日舉行「2025富邦財經趨勢論壇」，展望2025年，富邦投顧董事長陳奕光以蛇（時）來運轉為主軸，預期在台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，明年下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25,500點，樂觀或可挑戰26,000點。

針對選股策略，陳奕光提出「王牌（ACE）」方式，瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，看好相關族群後市表現。

陳奕光表示，考慮台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000萬大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資以及科技旺季帶動下，指數高點為25,500點。若台積電（2330）依主要客戶Apple、Nvidia採SOTP計算，PER有機會挑戰25倍，台股樂觀情境或可挑戰26,000點。

另外，本波AI熱潮由資料中心的伺服器建置需求所推動，台灣在晶圓代工、先進封裝、零組件供應到組裝都享有高度優勢，在AI re-rating效應下，長期加權指數有機會上看30,000點。

陳奕光指出，2025年投資方向「王牌（ACE）」選股法，分別涵蓋AI伺服器、機器人、無人機、資料中心仰賴電力供應等產業，同時可留意戰後重建及中國大陸寬鬆政策嘉惠水泥、塑膠、鋼鐵等產業。此外，可運用ETF布局達到攻守兼備的投資效果，而高殖利率股也是不可或缺的重點。