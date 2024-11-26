台股開盤下跌158點 台積電開低15元守住千元關卡

台股26日開盤指數為22,789.6點，下跌158.77點。台積電（2330）開盤價為1,015元，下跌15元。

群益投顧表示，川普上任前動作頻頻，陸續公布各項人事與施政規劃，加上拜登趕在卸任前加快多項方案，最受矚目者是強化限制中國大陸科技發展管制措施，美中貿易戰持續升溫；由於多空交雜，將使美股震盪幅度擴大。

不過因為市場預期美國企業2025年整體獲利表現正成長，故美股呈向上走揚格局，台股可望隨之盤堅向上。因為美中貿易戰升溫、川普上任後將提高關稅，許多業者為降低受波及程度，紛紛將出貨時程提前，掀起近期拉貨潮，有利於台股12月營收表現。歷年經驗顯示台股12月表現相對亮眼，年底前盤勢震盪拉回可擇優布局偏多操作。

操作題材可留意：

1.超薄手機即將問世有利台廠營運─預期三星將於2025年4月在S系列旗艦機產品線中，新增一款S25 Slim超薄設計機種，搭載台積電3奈米製程的高通處理器；預期蘋果將在2025年9月推出超薄手機iPhone 17 Slim，厚度僅6mm比迄今iPhone最薄機種iPhone 6的6.9mm更薄。由於超薄手機對於零組件技術門檻要求更高，具有技術優勢的台廠相關供應鏈將可望受惠。

2.伺服器換機潮將帶動供應鏈營運成長─伺服器產業除了AI相關應用帶動的AI伺服器換機潮外，隨著Intel及AMD的處理器新平台，進一步強化AI-ready及HPC高速運算高效能工作負載處理能力，一般通用型伺服器產品亦於今年開始陸續啟動換機潮，2025年將穩健增溫，有利於相關供應鏈營運成長。

25日周一美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,736.57點，上漲440.06點、漲幅0.99%；S&P500指數上漲0.3%；那斯達克指數上漲0.27%；費半指數上漲0.65%。台積電ADR跌2.63%，收在185.08美元，較台北交易溢價16.7%。

美股標普500指數連續六個交易日上漲，道瓊工業指數同創新高，小型股羅素2000指數也創下歷史新高，市場肯定川普的財長人選，推動公債殖利率走低，房屋建商在內對利率敏感型股票上漲，抵銷輝達（NVIDIA）大跌4.2%和能源股的頹勢。市場焦點轉向以色列和黎巴嫩之間的停火協議談判，這推動油價下跌，拖累能源股大跌2%。

三大法人周一集中市場合計買超151.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超52.1億元，投信買超59.8億元，自營商（自行買賣）買超44.9億元，自營商（避險）賣超4.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,855口至22,405口，外資淨空單增加8,141口至46,343口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,642口至23,396口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,300點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至1.02。VIX指數下降0.17至20.9。外資台指期買權淨金額-1.11億元，賣權淨金額0.15億元。整體選擇權籌碼面中性。