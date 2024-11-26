美景氣強勁助推股市 債市因俄烏衝突而獲追捧

多名聯準會官員對放緩降息持開放態度，立場略偏強硬，然因美國景氣指標回升，帶動股市上漲，債市則在俄烏衝突加劇下走揚。從資金流向看，過去一週整體股票型ETF獲217.9億美元資金淨流入，其中，美國、歐洲、中國分別獲65.08億、7.13億、1.15億美元資金流入，但亞洲出現2.46億美元資金淨流出，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、金融、原物料；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為主題、核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，多名聯準會官員雖支持進一步降息，但對放緩降息腳步持開放態度，加上美國經濟數據仍具韌性且就業市場持穩，投資人重新調整對聯準會政策路徑的預估。根據芝加哥商業交易所FedWatch，預期十二月降息一碼機率為50.9%、按兵不動機率攀升至49.1%，短線留意美國十年期公債殖利率4.5%關卡，空手者可留意債市殖利率墊高後的進場機會。整體而言，川普交易行情有所延續，而輝達財報亦顯示市場對AI的需求依然強勁，儘管川普人事布局對個別產業及股市影響不一，預期美股短線震盪無礙中長線多頭格局，美國以外市場相對承壓；此外，俄烏戰事升級，也將導致短線市場能見度欠佳，建議現階段核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會，搭配具AI長線趨勢的科技產業型基金，股市操作亦建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，掌握未來川普政策可望帶來的投資機會。

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選勝出，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股，另外，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減《降低通膨法案(IRA)》的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。