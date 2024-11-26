「螞蟻雄兵」散戶回籠 兩大指標攀高

散戶信心回溫。央行昨（25）日公布10月金融情況，「螞蟻雄兵」散戶回籠，有散戶風向球之稱的證券劃撥餘額，10月轉正，月增66億元，餘額增至3兆4,992億元並創四個月來新高，逼近3.5兆元。融資餘額更回到4,386億元，創近17年來新高。

但10月月增金額僅66億元，今年前十月有五個月散戶資金動能增加，10月月增金額排行在五個月中墊底，尚未回到月增百億元表現，反映散戶信心仍在觀望階段。

央行經研處副處長曹體仁解釋，10月股市受到美國總統大選前夕以及美國聯準會官員談話，波動增加，散戶明顯趁勢入場。

回顧台股10月走勢一路向上，盤中最高23,713點，隨後回檔，10月最後一個交易日跌至22,820點作收，整體10月台股上漲595點。

觀察股市指標，10月台股平均股價指數從上月21,891點強彈至23,015點，重回2萬3。曹體仁說明，10月台股指數上揚，觀察日均成交量月增113億元至3,383億元、寫兩個月新高，「價」與「量」齊揚，反映在證券劃撥存款餘額上揚。