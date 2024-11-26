MSCI 生效…台股尾盤爆量壓低 23,000點得而復失

台股昨（25）日開高突破23,000點關卡，但因MSCI季度調整盤後生效影響，最後一盤爆量1,329億元壓低55點，大盤開高走低，終場小漲44點收22,948點，成交量放大至4,831億元，為10月21日來大量。法人指出，台股量能若可持續放大在4,000億元之上，有機會續彈。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超151.9億元，其中外資買超52.1億元，連二買、累計132.5億元，但期現貨並未同步偏多操作，昨期貨淨空單大增8,141口至46,343口；投信買超59.8億元，連六買、累計330.5億元；自營商買超39.9億元，連二買；八大公股行庫賣超30億元，五大壽險則買超40.6億元。

台股盤面重點

台股昨天開高走低，綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清看法，上市櫃上漲家數超過1,300家，顯示市場信心回穩；而本周將公布的聯準會FOMC會議紀錄預期較鴿派，美國個人消費支出物價指數（PCE）可能走弱，均有利提高聯準會12月降息預期。不過，外資淨空單大增，顯示態度仍偏保守，預期台股短線將在季線22,574點至月線22,964點來回震盪。

新光投信董事長劉坤錫表示，預估上市櫃公司明年獲利可望年增15%，台股明年不會太差，3月前可於季線至24,416點區間交易。目前最看好族群還是人工智慧（AI），建議尋找「新AI」股，例如已獲訂單，但股價還在相對低點個股。

昨日台股盤中一度大漲268點，來到23,172點，但因MSCI季度調整，尾盤爆量下殺55點，使得漲幅收斂，僅上漲0.1%，上下震盪224點。權值股方面，台積電（2330）下跌10元收1,030元、聯發科下跌30元收1,280元。