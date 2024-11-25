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統計30年來定期定額+低檔加碼股市 績效最強是「這國」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

「鉅亨買基金」統計，以各主要股市指標指數為準，1995年以來，如果以定期定額搭配「超底王」機制，也就是逢低加碼，則以印度、美國科技股及台股的績效最強。

所謂「超底王」機制，是指在每月5日定期定額申購1,000元。當指數前一營業日與過去第10個營業日相比跌幅達8%時，當日加碼扣款2,000元；跌幅達15%時，當日加碼扣款4,000元。

30年來，以定期定額搭配「超底王」機制，以印度累積1,598%的報酬率最強。鉅亨買基金分析，印度股市具高波動和高成長的特性，成為超底王策略的理想應用場域。印度SENSEX指數明年前三季預估獲利年增率分別為35%、38%與48%，前景可期，目前正是逢低撿便宜進場時機。

累積報酬率第二名為美國科技股，30年來累積漲幅達1,268%，第三為台股的607%、第四為美股的555%。鉅亨買基金總經理張榮仁建議，像是美股、台股這類長期向上的市場，可運用鉅亨買基金研發的逢低加碼機制「超底王」，有望克服追高殺低的人性弱點。

鉅亨買基金表示，大選不確定性散去，看好美股後市。個人和企業減稅政策預期刺激消費和企業投資支出，預期帶動美國經濟。相比其他可能面臨貿易壓力的國家，投資美股仍是相對穩健的選擇。台股長期與美股連動性高，加上年底作帳行情逐漸發酵，更值得投資人關注。

印度 台股 美股

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