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外資持續賣超亞股但力道趨緩 新興亞股上周全收紅

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

外資持續賣超新興亞股，但賣超力道趨緩，上周以賣超台股12.8億美元最重，其次是南韓的5.8億美元、印度的3.1億美元，只有泰國逆勢吸金0.3億美元。不過，亞股上周全面收紅，以南韓漲3.5%最強，其次是印度漲2%、菲律賓漲1.5%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓54.2億美元最多，其次是印尼的17.1億美元；賣超則以對台股的174.1億美元最重，再來是泰國的37億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲27.9%最優，再來是印度的11%，以南韓跌4.4%最弱。

印度跌深反彈，無畏外資賣超。群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度股市波動頻頻，但現階段指數守住年線位置，搭配先前影響投資氣氛的財報已幾乎公布完畢，且美元指數自108回落，加上近日印度兩個邦舉行議會選舉，執政黨都取得壓倒性勝利，代表支持度仍高，市場氛圍可望轉趨正向。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，從技術面來看，5日均線、KD及RSI開始向上轉折，技術面有走強態勢，且成交量能開始放大，預估本周指數呈現震盪上揚格局。且時序即將進入12月，根據統計，過往12月至元月台股上漲機率高，建議台股可逢低分批布局。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）仍是主流。蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市建議關注蘋果Intelligence發布後市場反應；AI應用落地帶動推論式AI晶片的需求，自研CPU與特殊應用IC（ASIC）需求仍殷切。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。

越南今年來漲幅擴大到9%，在東南亞中名列前茅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管近期美元走強導致越南盾走貶，影響市場信心，但越南第3季國內生產毛額（GDP）年增率超過7%，經濟基本面強勁。考量越南有機會升級為新興市場，加上建國80周年帶動的基建投資與政策利多，中長期展望樂觀。

印度 台股 越南盾

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