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臺灣市值動能50指數上線 提供大眾投資新選擇

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數」（簡稱「臺灣市值動能50指數」），自25日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣市值動能50指數」依據證交所產業分類自具市值代表增長動能、且兼顧獲利能力之上市公司中，透過市值、成長、價值、品質及動能因子表現之綜合分數，依電子、金融、傳統產業按市值占比決定各成分股檔數，擇優選取50檔。

每年6、12月進行定期審核，成分股以自由流通市值為基準，分別使用價值與動能因子調整權重，以表彰臺灣上市具市值動能及綜合因子特色者之投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料，模擬指數編製規則進行指數回溯，2010年5月~2024年10月累積報酬率為852.21%及2023年指數殖利率為8.34%，表現優於加權報酬指數。

依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電（2303）、鴻海、台積電、廣達、聯發科、長榮、富邦金、國泰金、聯詠及日月光投控。

近年金管會、證交所致力推廣普惠金融，投資人以定期定額方式投資ETF成長明顯，依據證交所公布資料，今年10月定期定額投資ETF前三大標的交易戶數總計為834,817戶，較1月672,169戶，成長約24.20%；市值型 ETF則為投資人定期定額投資ETF偏好的選項之一。

「臺灣市值動能50指數」具市值代表性、價值、成長動能與獲利能力特色，期未來可藉由指數金融商品發行，提供大眾投資新選項。

ETF

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