證交所：大聯大甲特 12月27日終止上市
臺灣證券交易所表示，大聯大（3702）發行的甲種特別股發行條件第11點、該公司之公司章程第三條之一及11月12日董事會決議，將以原實際發行價格每股新台幣50元全數收回甲種特別股，預計12月27日終止上市。
大聯大甲特（3702A）最後交易日為12月18日，自12月19日起停止買賣、12月23日至12月27日停止過戶， 12月27日為收回基準日暨終止上市日。
今年度甲種特別股股息（自1月1日至12月26日，共計361天，約為每千股發放2,122元），將於該公司今年度盈餘分派案經明年股東常會決議通過後，依本次特別股收回基準日（即12月27日）股東名簿記載的特別股股東為分派對象，另由董事長訂定股息發放日發放。
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