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盤中零股交易縮短撮合間隔 提高效率

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所指出，自2020年10月26日盤中零股交易制度實施後，為提升市場流動性及交易效率，已陸續進行多項優化措施，包括縮短撮合間隔與資訊揭露時間，以提供投資人更即時交易體驗。

根據證交所盤中零股交易措施精進時程，首先於2022年12月19日撮合間隔由3分鐘縮短至1分鐘，顯著提高交易效率。

第二步則於2023年11月27日，試算行情揭露間隔由10秒縮短至5秒，提升資訊即時性，幫助投資人作出更快速的投資決策。

接下來將於2024年12月2日，將撮合間隔再次縮短至5秒，預期將進一步促進盤中零股流動性，提升成交機會與效率。

證交所表示，在推行盤中零股交易制度的過程中，將持續觀察市場動態，不僅積極提升零股市場流動性，還持續優化交易便利性。

理財是人生重要的一環，俗話說「你不理財，財不理你」。為了幫助更多人建立正確的投資理財觀念，證交所積極推動盤中零股交易制度，讓更多小額投資人能夠輕鬆參與資本市場。

證交所 零股

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