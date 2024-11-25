盤中零股交易 成效佳

臺灣證券交易所表示，隨台股持續上漲，帶動百元以上高價股增加，加上支持「普惠金融」政策，2020年正式推出「盤中零股交易制度」，有助降低投資門檻，讓年輕族群及小資族都能受惠經濟成長果實。

根據證交所統計，集中市場於2004年時，股票價格超過100元的股票僅有11檔，在推出盤中零股交易制度的前一年、即2019年底，股價超過100元的股票已達122檔；若以今（2024）年10月底來看，股價逾百元個股檔數已達250檔，超過1,000元的千金股更有12檔。

隨高價股數量不斷增長，投資門檻相對提高，使部分資金有限的投資人難以進場，這意味若按一般普通交易制度，許多資金有限的投資人難以參與高價股投資。

為力行金管會「普惠金融」政策，盤中零股制度於2020年10月26日正式上線，讓投資人能以1股至999股為單位，並在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低高價股對小額投資人的門檻，讓年輕族群與小資族都能更便利參與資本市場並分享台股的成長紅利。

證交所表示，這一制度不僅降低投資門檻，更為投資人提供進入市場的新方式，成為台灣資本市場的創新之舉。零股交易以低門檻特點，讓年輕族群與小額投資人可以更輕鬆投資高價股，體現普惠金融的政策目標。

此外，證交所於2017年開辦定期定額業務，因為便捷及分散風險的特性，成為長期投資的重要工具，受到投資人青睞。截至2024年10月，單月成交金額已突破140億元，與開辦初期相比，展現出穩健成長的趨勢。

盤中零股交易與定期定額制度的成功實踐，充分彰顯台灣資本市場對於促進全民投資參與的努力與成果，不僅標誌著臺灣資本市場向包容、多元的方向邁進，更讓每位投資者都能找到適合自己的理財方式，實現投資平權，並共享普惠金融帶來的福祉。