盤中零股交易日均成交額逾29億元

臺灣證券交易所指出，自盤中零股交易制度上路至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交金額比率約0.91%，較新制實施前明顯提升，並達成聚沙成塔效果。

證交所統計，自2020年10月26日實施盤中零股交易制度至2024年10月底，零股交易每日平均成交29.68億元，成交金額占比約0.91%，相較實施前2020年1月至9月的2.23億元、占比0.12%相較，分別成長將近12.57倍、7.58倍。

其中，本國自然人成交金額占盤中零股市場的82.5%，遠超其他投資人類型，每月零股交易戶數自盤中零股實施後，亦大幅成長逾四倍。

統計資料顯示，21至30歲、20歲以下的年輕族群戶數分別增長5.6倍、5.2倍，合計占比達47.93%，明顯高於整股市場的31.44%，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力。

證交所表示，自開辦至今年10月底止，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，有58.4%集中在台灣50成分股、18.8%集中在台灣中型100指數成分股，其他個股占比則約15.0%，顯示盤中零股的實施有益於小資族群投資門檻較高的個股。