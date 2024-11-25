快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

盤中零股交易日均成交額逾29億元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所指出，自盤中零股交易制度上路至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交金額比率約0.91%，較新制實施前明顯提升，並達成聚沙成塔效果。

證交所統計，自2020年10月26日實施盤中零股交易制度至2024年10月底，零股交易每日平均成交29.68億元，成交金額占比約0.91%，相較實施前2020年1月至9月的2.23億元、占比0.12%相較，分別成長將近12.57倍、7.58倍。

其中，本國自然人成交金額占盤中零股市場的82.5%，遠超其他投資人類型，每月零股交易戶數自盤中零股實施後，亦大幅成長逾四倍。

統計資料顯示，21至30歲、20歲以下的年輕族群戶數分別增長5.6倍、5.2倍，合計占比達47.93%，明顯高於整股市場的31.44%，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力。

證交所表示，自開辦至今年10月底止，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，有58.4%集中在台灣50成分股、18.8%集中在台灣中型100指數成分股，其他個股占比則約15.0%，顯示盤中零股的實施有益於小資族群投資門檻較高的個股。

零股

延伸閱讀

盤中零股交易量暴增 12/2起撮合間隔縮短至5秒

證交所與碳交所攜手推動碳中和專業認證與減量額度交易平台

兆豐證券喜獲證交所頒發 盡職治理較佳企業、首屆反詐評鑑傑出獎

00713股東又增加！定期定額戶數破10萬 專家：年輕存股族要記得複利效果

相關新聞

MSCI 生效…台股尾盤爆量壓低 23,000點得而復失

台股昨（25）日開高突破23,000點關卡，但因MSCI季度調整盤後生效影響，最後一盤爆量1,329億元壓低55點，大盤...

「螞蟻雄兵」散戶回籠 兩大指標攀高

散戶信心回溫。央行昨（25）日公布10月金融情況，「螞蟻雄兵」散戶回籠，有散戶風向球之稱的證券劃撥餘額，10月轉正，月增...

超微衝刺 AI 概念股沾光

超微（AMD）積極衝刺AI應用市占，並擴大行動裝置市場滲透率，法人看好，相關概念股台積電（2330）、穎崴與致茂後市營運...

盤中零股交易 成效佳

臺灣證券交易所表示，隨台股持續上漲，帶動百元以上高價股增加，加上支持「普惠金融」政策，2020年正式推出「盤中零股交易制...

盤中零股交易日均成交額逾29億元

臺灣證券交易所指出，自盤中零股交易制度上路至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交...

盤中零股交易縮短撮合間隔 提高效率

臺灣證券交易所指出，自2020年10月26日盤中零股交易制度實施後，為提升市場流動性及交易效率，已陸續進行多項優化措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。