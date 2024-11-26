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就市論勢／金融、生技族群 聚焦

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

近期道瓊工業指數與S&P 500指數表現明顯優於那斯達克與費城半導體指數，主因是美中科技戰持續蔓延下，科技股表現不佳。目前系統的多頭訊號最佳在世界指數與美國道瓊工業指數，其中房地產與能源指數呈現強勢表現，科技與半導體類股表現不佳。預期川普交易未來獲利了結賣壓即將浮現，其中，金融類股與基礎建設相關類股預計持續受惠；另外，科技類股預計承受較大交易壓力。

投資建議

昨（25）日台股開高漲多拉回，終場上漲44點，收在22,948點。昨日上漲類股包括手機股指標5.8%、UPS指標3.2%、光纖產品指標4.1%；相反地昨日貨櫃航運出現2.5%修正。雖然對於市場中長期維持著較正面的看法，但是預期短期市場面臨修正與拉回，操作建議維持中立或保守。建議部分資金轉入金融、生技與傳產；部分獲利了結半導體相關個股。

半導體 道瓊工業指數

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