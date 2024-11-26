超微衝刺 AI 概念股沾光

超微（AMD）積極衝刺AI應用市占，並擴大行動裝置市場滲透率，法人看好，相關概念股台積電（2330）、穎崴與致茂後市營運不看淡，其中，穎崴主要配合AMD CPU／GPU FT所需之測試座，致茂則配合AI加速器用SLT測試設備等。

穎崴預計28日召開法說會，將釋出最新展望。穎崴受惠全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁，以及AI手機帶動高階晶片系統級晶片測試（SLT），10月營收6.48億元，為歷年同期新高。展望未來，受到AI、HPC終端應用需求延續，加上探針自製率穩定成長，可抵銷部分季節性，整體營運可維持在相對高檔。

致茂方面，先前法說會預期，本季來自半導體設備出貨暢旺激勵，整體營運可望優於第3季，法人預估，致茂本季營運淡季不淡，可望逆勢季增雙位數，成長動能有望延續至明年首季。

致茂統計，今年第3季半導體／Photonics測試解決方案營收年增七成，Turnkey Solutions年增59%，前三季半導體相關營收年增達1.33倍，Turnkey Solutions則年增九成。