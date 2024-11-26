快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

超微衝刺 AI 概念股沾光

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

超微（AMD）積極衝刺AI應用市占，並擴大行動裝置市場滲透率，法人看好，相關概念股台積電（2330）、穎崴致茂後市營運不看淡，其中，穎崴主要配合AMD CPU／GPU FT所需之測試座，致茂則配合AI加速器用SLT測試設備等。

穎崴預計28日召開法說會，將釋出最新展望。穎崴受惠全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁，以及AI手機帶動高階晶片系統級晶片測試（SLT），10月營收6.48億元，為歷年同期新高。展望未來，受到AI、HPC終端應用需求延續，加上探針自製率穩定成長，可抵銷部分季節性，整體營運可維持在相對高檔。

致茂方面，先前法說會預期，本季來自半導體設備出貨暢旺激勵，整體營運可望優於第3季，法人預估，致茂本季營運淡季不淡，可望逆勢季增雙位數，成長動能有望延續至明年首季。

致茂統計，今年第3季半導體／Photonics測試解決方案營收年增七成，Turnkey Solutions年增59%，前三季半導體相關營收年增達1.33倍，Turnkey Solutions則年增九成。

AI 穎崴 致茂

延伸閱讀

超微進擊手機晶片台積電利多 晶圓一哥訂單看到2026下半年

行動市場自研晶片大混戰 聯發科、高通競爭加劇

麥格理：輝達GB200贏家可能更強大 看好四檔台股

美超微 疑踩地緣政治紅線

相關新聞

MSCI 生效…台股尾盤爆量壓低 23,000點得而復失

台股昨（25）日開高突破23,000點關卡，但因MSCI季度調整盤後生效影響，最後一盤爆量1,329億元壓低55點，大盤...

「螞蟻雄兵」散戶回籠 兩大指標攀高

散戶信心回溫。央行昨（25）日公布10月金融情況，「螞蟻雄兵」散戶回籠，有散戶風向球之稱的證券劃撥餘額，10月轉正，月增...

超微衝刺 AI 概念股沾光

超微（AMD）積極衝刺AI應用市占，並擴大行動裝置市場滲透率，法人看好，相關概念股台積電（2330）、穎崴與致茂後市營運...

盤中零股交易 成效佳

臺灣證券交易所表示，隨台股持續上漲，帶動百元以上高價股增加，加上支持「普惠金融」政策，2020年正式推出「盤中零股交易制...

盤中零股交易日均成交額逾29億元

臺灣證券交易所指出，自盤中零股交易制度上路至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交...

盤中零股交易縮短撮合間隔 提高效率

臺灣證券交易所指出，自2020年10月26日盤中零股交易制度實施後，為提升市場流動性及交易效率，已陸續進行多項優化措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。