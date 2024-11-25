外資圈按讚「AI四傑」 鴻海、廣達等下游硬體廠上榜

AI族群深受市場高度關注，不過25日股價走勢明顯分歧，其中AI上游表現弱勢，下游硬體族群則相對亮眼，主要受到外資圈按讚的緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、鴻海（2317）等均表現強勢，躍居市場買盤追捧的焦點。

隨著AI伺服器輝達（NVIDIA）GB200出貨在即，外資圈紛紛看好台系下游AI硬體供應鏈。如25日股價大漲半根停板的緯創，即獲外資高盛證券給予「買進」評級、目標價升至152元；野村也建議「買進」、目標價146元。

高盛指出，由於受惠AI伺服器相關訂單增溫，在GPU板（UBB）及伺服器系統的推升下，緯創已開始出貨GB200機架及AI伺服器，加上PC需求復甦趨勢的帶動，預計明年來自AI伺服器營收將年增三位數百分比，成長動能驚人。

除緯創外，包括高盛、野村、摩根士丹利（大摩）等證券也看好緯穎，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，其中高盛還將目標價上調至3,192元，激勵緯穎25日股價開高收高，大漲3.3%、收2,200元，一舉站上所有均線。

25日股價上漲3.7%、收210.5元的鴻海，也受到來自大摩、大和、花旗、里昂、高盛等外資的激賞，主要受惠GB200伺服器的出貨，帶動明年營收、獲利、毛利率持續增長，因此高盛證券將其納入亞洲策略投資組合的重要成分股。

至於廣達方面，雖然25日股價小漲0.6%、收299元，不過也受到大摩、高盛、麥格理、滙豐、大和等證券的青睞，同樣給予正向評級。如日前調升目標價至348元的大摩認為，廣達除受惠明年首季GB200 AI伺服器量產出貨，帶動更高的毛利率表現外，營收預期也將同步增長，因此給予「優於大盤」評級。