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台股近期走勢震盪盤堅 法人：偏多看法不變

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股已收復短期均線，而且5日均線開始轉為翻揚助漲狀態，外資期貨空單顯著回補。法人指出，AI仍是成長主軸，中、長線基本面展望正向，盤勢有望好轉並展開另一段漲勢，盤面權值股與中小型股將維持良性輪動，仍可偏多看待。

日盛投信台股投資研究團隊表示，本周市場關注聯準會會議紀要、美國PCE，分析FED12月降息路徑。台股近期在季線附近整理，中小型個股開始輪流反彈，績優題材股跌深後將有機會率先回溫，而企業獲利仍維持強勁，台股有望延續中期偏多格局，可持續留意獲利能力佳之標的。

日盛投信台股投資研究團隊分析，考量當前企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞，零售銷售也續創新高，加上降息循環發酵有利消費者信心進一步增強、助力年終消費旺季表現。

此外，整體標普 500企業獲利展望佳、成長性預估逐季走高，故預期美股後市仍有表現空間，台股方面則是持續看好AI長期發展，AI概念股仍可持續關注。

AI 台股

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