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外資上週賣超505億元 逆勢敲進金控股

中央社／ 台北25日電

台股22日收在22904.32點，較前一週上漲161.55點或0.71%，根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣505.11億元，但逆勢敲進金控股，買超排行榜前3名都是金控股。

外資上週在集中市場買超前3名為玉山金，買超18萬568張；接著是中信金的13萬2753張，和新光金9萬2682張。前3名清一色為金控股，而且外資買超榜前10名，就有5檔是金融股。

另外外資上週賣超前3名則有華航，賣超8萬680張；遠東新7萬7501張，和台企銀7萬7193張。

根據證交所統計，自今年初至11月22日止，外資累計在集中市場賣超6394.30億元。外資總持有股票市值為32兆8478億元，占全體上市股票市值44.80%。

外資 金控股

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