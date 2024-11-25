快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

00922成分股四進四出 增加鈊象、新光金、旭隼、矽力

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國泰台灣領袖50（00922）報酬率表現。註：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之指數股票型-一般型ETF。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，統計至10/31，單位%。
國泰台灣領袖50（00922）報酬率表現。註：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之指數股票型-一般型ETF。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，統計至10/31，單位%。

台灣棒球史24日創下新歷史，在世界12強棒球賽中奪冠，台股25日也大獲振奮，上午開盤即跳漲超過200點，盤中飛越23,000點的大關，在台灣冠軍隊伍帶領下，提前迎接12月的年底行情，多檔市值型ETF盤中也翻紅同慶，國泰台灣領袖50（00922）最新成分股調整於25日收盤後生效，本次4進4出，增加鈊象（3293）、新光金、旭隼、矽力*-KY；剔除南亞、英業達、大聯大、亞德客-KY。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業，指數的篩選條件會評量企業年度盈餘情形，且有單一個股上限30%，前五大成分股權重合計上限65%，網羅50檔各行業的領頭羊作為成分股，指數並在每半年5、11月進行成分股權重的調整，本次調整即是配合指數規則進行新增或刪除。

蘇鼎宇進一步說明00922特色，00922具備收益平準金制度，每年配息2次，除息時間分別是3月及10月，基金最新前十大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、富邦金、國泰金、中信金、日月光投控及華碩，前三大成分股為台股的權值三王，三檔合計的占比幾近45%。

在產業布局部分半導體及電腦電子的周邊設備類股近7成、金融保險類股也有15.4%，其他包括通信網路類股、汽車工業類股及光電類股等，產業配置均衡，協助投資人分散風險，把握各產業輪動契機。

國泰台灣領袖50因上個月剛進行年度第二次除息，吸引投資人關注，基金受益人數來到109,838人，今年以來成長57%，ETF規模已有193.1億元，11月25日收盤價為21.51元，折溢價亦控制良好，相當貼近追蹤指數，因價格不貴，許多人將00922納入定期定額的標的之一，依證交所10月份統計資料顯示，00922已有1.3萬戶的定期定額戶數，領先上百檔的ETF。

根據投信投顧公會資料，截至10月底，00922績效表現，3個月達5.10%、6個月達18.34%、今年以來達34.59%，近一年則有52.17%的成績，且自去年3月16日成立以來報酬表現達57.78%。

國泰投信ETF研究團隊表示，全台上市櫃公司10月營收刷新單月歷史新高點，突破新台幣4兆元，達到4.16兆元，其中台積電10月營收3,142億元，同創歷史新高，在AI旺盛需求帶動下，今年剛上開胃菜，預估2025-2026年會有更多AI終端應用出爐，台供應鏈技術及產業聚落效應獨步全球，護國神山群將為台股開創全新局面，台股多頭可期，市值型ETF可望為最大受惠者之一。

台股 國泰金

延伸閱讀

美股漲勢延續 法人：台股技術面轉強待量突破

台股上攻三大訊號亮了 大盤本周有望震盪向上

台股上有鍋蓋下有撐 法人：期待12月作帳行情

鈊象（3293）單日跌5.73％…00934及00940部分獲利了結？ KN先生：這檔未來成長性一樣好

相關新聞

台股上漲44點 三大法人買超153億元

台股25日開高，盤中曾衝上23,000點關卡，但終場則是收在22,948.37點，上漲44.05點，漲幅0.19%，成交...

川普2.0 AI 監管可望放鬆 定期定額瞄準台股主動型科技基金潛力靚

野村投信表示，年底前大盤維持震盪、類股輪動機會仍高，不過隨著11/20輝達（NVIDIA）公布財報與明年1月黃仁勳CES...

台股開高走低仍收漲44點 AI 主流未變

台股25日收盤上漲44.05點，終場以22,948.37點作收，成交量4,689.02億元；台積電（2330）收平盤價1...

MSCI調整生效爆量 台股終場漲44點收22948點

台股今天由電子股及AI族群發動攻勢，盤中漲逾200點突破月線及23100點；隨台積電等權值股壓回翻黑，大盤漲勢收斂，加上...

中華隊奪冠 這兩檔金控「棒球概念股」上漲慶祝

中華隊在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封日本隊，奪下冠軍寶座，各個歡慶中華隊奪冠活動紛紛推出，台股25日同步上演「棒球...

川普2.0投資策略 可轉債平均表現優於股債

今年美國總統大選由川普取得勝利，參眾兩院也由共和黨取得多數席次，此任期將由共和黨完全執政，由於川普更加重視企業發展，其政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。