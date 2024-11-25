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台股上漲44點 三大法人買超153億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股25日開高，盤中曾衝上23,000點關卡，但終場則是收在22,948.37點，上漲44.05點，漲幅0.19%，成交量4,689.02億元，三大法人買超153.32億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超52.15億元，投信買超61.07億元，自營商買超（合計）39.97億元，其中自營商（自行買賣）買超44.97億元，自營商（避險）賣超4.99億元。

台股25日開高，以22,996.05點，上漲91.7點，一度拉升至23,172.43點，由於權王台積電（2330）開高後翻黑，收在1,030元，下跌10元壓抑大盤漲勢，聯發科（2454）也開高走低，翻黑收盤，大盤指數以最低點收盤，不過，AI股由緯創（3231）及緯穎（6669）領軍上攻，鴻海（2317）也收紅，矽光子及BBU概念股也是盤面上的亮點。

台股 自營商

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