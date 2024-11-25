川普2.0 AI 監管可望放鬆 定期定額瞄準台股主動型科技基金潛力靚

野村投信表示，年底前大盤維持震盪、類股輪動機會仍高，不過隨著11/20輝達（NVIDIA）公布財報與明年1月黃仁勳CES發表演講，預計會更清楚說明GB200出貨情況以及Rubin系列新產品展望，可以利多看待，只要狀況符合市場預期，2025年的慶祝行情可望啟動，大盤仍有機會再向上挑戰24,416高點，因此2025年的股市展望仍是正向的。

野村高科技基金經理人謝文雄分析表示，川普上任後的首要任務是先任命官員入閣，接著進行至少一年的行政調查、方能決定是否符合提高關稅的條件，如此才可進行修法動作，市場認為即便提高關稅最快也是明年下半年才開始發酵，對於關稅提高通膨等疑慮，短期之內要看到的機率較為有限。IMF 10月報告預估2025年全球經濟成長率3.2%，與2024年持平，明年景氣應是軟著陸或不著陸，盤面上萬家爭鳴、百花齊放的格局即將展開，從評價的角度來看，每年轉年的營運表現，獲利成長性較佳的企業往往有機會迎來評價重估（re-rating）的機會，此時股價也有向上提升空間，電子及傳產都有不錯表現空間。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，AI等創新科技依然會是明年的投資主軸，不過在全球景氣溫和成長下，也看好受惠於美國內需消費回溫、中國大陸政策刺激等相關的非電產業，當中不乏許多成長性標的，從基本面出發的選股策略將更為重要，美國通膨持續降溫的趨勢將成為2025年上半年支撐盤面的主要軸心；除此之外，在降息循環啟動資金環境重返寬鬆的格局下，投資人可樂觀期待2025年上半年的資金行情，台股具備ROE優異、殖利率相對高的兩大優勢，對於國際資金相對具吸引力，無論是短線熱錢還是長線資金，台股都是外資加碼投資的首選。

野村投信預估，2024年台股整體EPS成長率高達41%，並且是連續五個月獲得上修，顯示獲利動能有啟動的跡象，此外從季度來看，2024年第4季至2025年第1季獲利動能轉強。從本益比看，台灣在亞洲國家中屬於評價偏高者，主要原因在於台股成份以科技股為主，成長性相較其它產業高，故本益比相對亞洲鄰國自然享有溢價。若是一併考量獲利成長性，從本益成長比評價來看，能看到台灣相對全球主要國家股市評價仍低，甚至可稱上「物美價廉」，台股相對來說更具備投資價值，從季節性因素分析，11月開始隨著傳統消費旺季來臨，消費及旅遊需求提振，無論是內需相關亦或是電子出口企業都有機會迎接商機，從第4季到隔年的第1季通常也是股市表現較佳的時候，統計過去十次總統選舉日後的美股平均表現，選後三個月市場對執政政策方向的預期確定後，股市表現明顯回穩，台股評價有望上調（re-rating），多頭行情仍未結束。

謝文雄表示，AI盛世中，台股最為受惠。其中，全球AI伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景。伺服器零組件受惠產品升級，產值及算力大幅提升，AI面臨「高功耗」的問題；為了解決問題，AI伺服器將採用效果更好的液冷式散熱、資料中心以更高頻寬的交換器來簡化布線降低損耗，已經成為當今主流趨勢。蘋果2024年正式推出AI手機，儘管銷售量反應平淡，但長遠來看蘋果謹慎推出AI功能更像是在「蓄積大招」，長期而言仍看好蘋果「AI殺手級產品」問世，帶動AI手機成長，2024年全球智慧型手機出貨量約12億支，未來四年約以3~4%的速度成長，市場增速緩慢，然而其中折疊式手機出貨迅速，主要受惠於軸承技術日益成熟、折疊機的妥善率越來越高，儘管2028年滲透率估計約5%，但以出貨量而言，折疊式手機未來四年的年複合成長率高達28%。目前折疊式手機主要以三星、華為為主，但以趨勢而言華為、Motorola的市占率逆勢成長；台灣過去是全球筆電及螢幕的組裝代工大國，軸承的生產製造是強項，在折疊手機領域預計也將最受惠。

在資料中心方面，謝文雄分析表示，預計到2030年資料中心電力需求翻兩倍，全球未來幾年的電力相關商機主要來自三方面：既有電網的替換需求（汰舊老舊電網）、再生能源的分散式發電需求（就近供電，減少輸電設備投資及輸電損失），以及最重要的「生成式AI晶片電力需求」，預估在AI電力需求推動下，2030年美國及全球資料中心的能源消耗將翻兩倍，由於需求增長過快而全球電力缺口巨大，將推動與發電廠相關的基礎設施資本支出顯著增長。

PTR（Power Technology Research）預估，2024年全球電力變壓器產值約336億美元，其中北美市場為全球第二大市場（占比約20%），而美國又占北美變壓器市場分額的80%，儘管市場龐大，但美國目前電壓器主要都是依賴進口，自製的數量遠不夠滿足需求，目前市場普遍認為變壓器需求會持續到2027年，在此之前都存在巨大的進口空缺。變壓器需求高峰約落在2026-2027年。根據經濟部資料，2024年台灣電力變壓器的外銷量、外銷值均較去年大幅成長，今年前八月累計銷售量8835台（YoY+40%）、累計銷售值81.5億（YoY+89%），今年正處於量價齊揚的狀態，不只是>10MVA的大型變壓器，台灣具備供應各類型變壓器的能力，基於全球電力需求、美國變壓器供不應求的趨勢下，2024年的變壓器外銷的高成長性趨勢將可持續數年。無論是AI PC、AI手機，未來還有自駕車及其他AI新品，對於品牌商及零組件需求都是長期利多。除了散熱模組、交換器等最直接受惠產品升級的產業，其它包括電源供應、伺服器組裝，只要是與AI伺服器相關的供應鏈，幾乎都能受惠AI伺服器的龐大需求，過去5年、10年相比過去20年，台股指數的成長性越來越好，進入AI世代台股發展潛力無限。

謝文雄指出，AI發展大致可分為三個階段：基礎建設、終端產品、軟體應用。目前AI才剛起步，市場份額主要集中在基礎建設（算力建置、模型訓練），占整體AI市場超過70%以上的市場份額，但隨著更多的AI基礎建設持續投資，以及更完善的終端產品陸續推出，明後兩年將是成長最快的兩年，看好2025年開始AI市場投資商機將正式迎來主升段。展望2025年，謝文雄表示，AI相關仍是帶動整體產業成長的領頭羊。台積電（2330）法說會報喜，董事長魏哲家指出，AI需求是真實存在的，目前沒有泡沫化的可能並在ESG報告提到「供應鏈在地化」是長期目標，目標2030年在地化採購比率達原物料50%、零配件68%、後端設備達38%，過去長期依賴國外廠商的領域如：先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等，在台積電持續增加資本支出下，台灣供應鏈有機會雨露均霑，業績成長指日可待。