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台股開高走低仍收漲44點 AI 主流未變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股25日收盤上漲44.05點，終場以22,948.37點作收，成交量4,689.02億元。圖／聯合報系資料照片
台股25日收盤上漲44.05點，終場以22,948.37點作收，成交量4,689.02億元。圖／聯合報系資料照片

台股25日收盤上漲44.05點，終場以22,948.37點作收，成交量4,689.02億元；台積電（2330）收平盤價1,030元，跌10元。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、神達（3706）、緯創（3231）、金寶（2312）、健策（3653）、正崴（2392）、聯鈞（3450）、鴻準（2354）、緯穎（6669）、富喬（1815）及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者有：鈊象（3293）、長榮（2603）、聯發科（2454）、華碩（2357）、聯發科（2454）、華碩（2357）、陽明海運（2609）、華邦電（2344）、長榮航（2618）、萬海（2615）及大同（2371）。

第一金投顧表示，雖然12月集團作帳行情可期，但近期美國聯準會官員談話，市場擔憂停止降息時間恐將提前，CME FedWatch工具預測，聯準會12月降息1碼的機率降至52.7%，亦即有47.3%的機率不降息，除了聯準會利率走向，須關注通膨、川普就任後政策方向、俄烏戰事等不確定因素。

選股方向，電子族群關注AI伺服器、先進封裝、光通訊CPO、PC/NB/Server組裝、水冷散熱。非電族群留意電機機械、重電、綠能、航運航空、運動製鞋等。⻑線投資者可聚焦持續成⻑產業趨勢、高配息及季報年報等，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

美國聯準會 降息

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