中華隊奪冠 這兩檔金控「棒球概念股」上漲慶祝

中華隊在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0完封日本隊，奪下冠軍寶座，各個歡慶中華隊奪冠活動紛紛推出，台股25日同步上演「棒球概念股」上漲熱潮，大魯閣（1432）率先飆上漲停，統一（1216）及統一超（2912）齊上漲，金控股也不落後，富邦金（2881）衝上90元，盤中漲幅近2%，中信金（2891）也同步上漲慶祝。

中華隊24日晚間勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，擊退棒球世界排名第一的日本，終結日本隊在國際賽事27連勝的紀錄，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒在中華隊出發東京前，已允諾發放4,000萬元獎金，中華隊成功奪下冠軍，再加碼3,000萬元獎金，總計發出7,000萬元獎金。

2024世界棒球12強中華隊球員中，隸屬富邦悍將的有投手張奕及江國豪，及捕手戴培峰；隸屬中信兄弟的則有投手吳俊偉及黃恩賜，內野手岳東華及江坤宇，還有外野手曾頌恩；在24日的冠軍賽中，中華隊由林昱珉先發，張奕則是在第5局起登板，另外，戴培峰在第8成因林家正被球砸中傷退而上場代打。

中華隊擊敗日本隊勇奪冠軍，全民沸騰，慶祝奪冠各種優惠紛紛推出，台股也上演「棒球概念股」慶祝行情，金控股兩檔標準的「棒球概念股」25日同步蹉漲，富邦金以90.3元開高，一度拉升至91.2元，盤中漲幅1.9%；中信金以38.2元開高後一度拉升至38.35元，盤中漲幅0.52%。

富遠金10月獲利91億元，為同期新高，年增1.2倍；累計今年前十月稅後純益1,302.9億元，為歷年同期次高，年增81.3%，每股純益9.27元，逼近一個股本，蟬聯本土金控稅後純益與每股獲利王，今年獲利豐，明年股利深受投資人期待。

中信金今年獲利亮眼，日前在法說會上表示，明年配息有能力超過2元，美系外資最新報告看好中信金後市，維持「優於大盤」評等，上調目標價至39.4元。