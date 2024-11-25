川普2.0投資策略 可轉債平均表現優於股債

今年美國總統大選由川普取得勝利，參眾兩院也由共和黨取得多數席次，此任期將由共和黨完全執政，由於川普更加重視企業發展，其政見將對企業進行更多減稅措施及放鬆管制，對於更依賴內需且新創較多的小型股將更有利，市場對其正面解讀。此外，聯準會於9月降息2碼啟動這次降息循環，11月亦降息1碼，預計對整體美國經濟成長亦有所幫助。以歷史資料進行三種情境分析包括：美國總統大選後、川普第一次執政期間及聯準會降息後表現，結果顯示可轉債在此三種情境下皆具有較佳表現。而以企業獲利而言，預估中小型股有望於2025年達雙位數成長，優於大型股，預計對規模較小的可轉債發行公司更加有利。

統計1988年至2020年美國總統大選，選後三個月、六個月及一年可轉債平均表現皆優於股債，平均選後一年美國可轉債上漲17.2%優於美股上漲15.3%及美債上漲6.6%。此外，川普的第一次執政期間，全球可轉債累積上漲77.5%，優於全球股上漲71.3%及全球債上漲20.2%4。整體而言，不論以歷史大選後經驗，或川普上一次任期的表現，可轉債皆具有上漲潛力且表現較股債更佳。

統計1989年以來6次降息循環，可轉債在啟動降息後一至三年平均表現皆優於股債，以降息後1年為例，美國可轉債平均上漲6.8%，優於美股上漲4.2%及美債上漲5.8%。企業獲利方面，雖然2024年企業獲利由大型股領先，但預估2025年中、小型公司EPS成長率達17%、15%，勝過大型股的7%，對規模較小的可轉債發行公司更加有利。