川普2.0時代 法人看好日股價值型投資機會

2025年是變數夾雜轉機的一年，美國啟動降息，日本宣告升息新方向，兩大經濟體的利率轉向，將牽動全球資金動向與經濟活動，川普2.0的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股持續吸引全球投資界的關注，截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對2025年日股展望正向，大摩預估基本情境2025年第4季目標價位為3,000點、樂觀情境可上看3,500點，高盛預估日本東證指數未來12個月目標價位3,100點、隱含漲升空間為15%，日股獨特的結構性優勢，將成為美國以外股市最具潛力的機會之一。野村投信表示，隨著歐美央行陸續開始降息，預料市場游資也將增加，目前日股的股價淨值比（P/B ratio）與股東權益報酬率 （ROE）相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，日本基本面並未出現太大變化，日股續漲動能依舊可以期待，建議投資人可透過價值型日股ETF或基金參與日本市場的多頭行情。

隨著川普再度當選美國總統，資本市場震盪加劇，資訊類股占比高的台股與美股表現當然就更為「活潑」，屬性相對保守的投資人心情難免隨著股市起伏心驚驚。不少投資人將目光轉向海外市場的日股，然而，投資日股如何發揮1加1大於2的效益？野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，要了解一個國家的股市，可以從該國具代表性的大盤指數開始分析，根據統計，以日本東證指數為例，對比美國的標普500指數及臺灣加權指數可以發現，東證指數占比前三名的產業為工業、非核心消費以及金融產業（合計占比達57.1%），顯示其產業結構與資訊科技占大宗的標普500指數（資訊科技占31.7%），臺灣加權指數（資訊科技占66.4%）相當不同。若要分析產業類股的投資評價，可以透過帳面淨值比（PB Ratio）進行分析，比率越低表示該類股越遭到低估。當然，精明的投資人都知道估值並不是越便宜越好，還需考量的是每股盈餘的成長（EPS Growth）程度。東證指數中有不少類股預期的EPS成長幅度很高（如金融類股），然而評價整體相對臺灣或是美國大盤都偏低，因此，可以說日本價值股相當具有投資潛力。

日本證交所要求PB低於1的上市公司需提改革方案，不少企業均努力提升公司治理，也使得資本市場出現價值股重新上調估值的機會。從去年3月，東京證交所要求上市公司重視「資本與股價」之改革下，要求股價淨值比（PBR）小於1企業，紛紛購回公司股票，或增加配息以拉抬股價。東京證交所高層也在媒體中，不斷放話PBR小於1，亦即是公司股票總值低於清算價值，成為「上場失格」（無資格上市）。東京證交所雖然沒有強制下市這些企業，但是透過媒體擴散的「恥感」文化，已經成功的施壓PBR小於1的企業。東京證交所正在塑造一種重視股東權益的股市文化，在日本傳統「集體主義」影響下，企業很難不配合。東京證交所政策後，日本三大銀行之一三菱UFJ旗下的資產管理公司，已經宣告2027年以後股東權益報酬率（ROE）連續三年低於8%，又PBR小於1企業，公司董事長不得續任。包含三菱UFJ資產管理在內的法人，在日股掌握總額高達90兆日圓的資金，有利日股持續上攻底氣。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳指出，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數，00972所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比（P/B）及每股盈餘（EPS）的成長，透過「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」，透過此指數篩選機制，選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。根據統計，彭博日本價值動能高息指數直接不選入唯一預期EPS衰退的公用事業類股，並且拉高整體的金融類股（受惠日本升息循環，EPS成長高且PB低），整體而言，相較於傳統的東證指數，彭博日本價值動能高息指數的股價淨值比較低、但EPS成長率較高，代表未來這些企業價值重估上調的機率更大，顯示日本企業改革紅利正在發酵。實證研究，自彭博日本價值動能高息指數2015年推出以來，該指數的總回報率高達209.4%，大幅超越日本主要指數，彰顯入選的成分股展現日股價值股的優勢，更完美呼應日本政府改革紅利，成為掌握日股多頭投資新篇章的布局首選，為投資人帶來加乘的效果。

展望2025，黃宏治表示，東證交易所推動改革有成，日本企業落實公司治理積極回饋股東、PBR改革助燃日企轉骨，自2021年日本證交所改革措施以來，日股企業持續締造獲利佳績。顯示日本企業正在積極提升股東權益，並非僅是提升企業發放股息與買回庫藏股，更重要的是提升日本企業的獲利能力，帶動股利配發率提升，加上外資買超日股的累計金額不斷擴大，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，投資人可藉此緊密參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，藉由投資即將於12月18日開始募集的野村日本價值動能高息ETF，以參與日本金融、經濟與股市長期向上的趨勢。

投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。