集團作帳啟動 建達、宏達電飆漲停 領軍威盛集團強漲

威盛集團中兩家王雪紅擔任董事長的公司25日先後飆上漲停，建達（6118）開高後快速衝上漲停23.2元，宏達電（2498）同樣開高走高，且跟隨在後飆上漲停，領軍威盛集團的表現，全達（8068）盤中上漲逾5%，立衛（5344）盤中漲幅近5%，威盛（2388）及威鋒電子（6756）也上漲逾3%。

台股25日開高，盤中一度拉升至23,172.43點，重返23,000點之上，各類股上漲居多，威盛集團由建達領軍上，早盤以21,25元開出後，股價快速上衝至漲停23.2元鎖死；宏達電早盤以43.6元開高，盤中爆出逾1.7萬張的成交量，股價開高衝上漲停47.3元，一舉站上各均線。

宏達電6日公布10月合併營收2.23億元，月減33.86%，年增3.46%，累計今年前10月合併營收23.59億元，年減31.32%。

宏達電第3季營收7.7億元，營業毛利率40.8%，營業淨損11.3億元，營業利益率為-146.2%，歸屬於母公司業主淨損為8.8億元，每股虧損1.06元。

宏達電在台灣及日本成功舉辦2024 VIVE XR & AI Innovation Day，展示最新XR裝置VIVE Focus Vision，以多項創新功能推動虛實融合跨域應用，促進台日VIVE & VIVERSE生態圈合作。

宏達電持續致力於培育XR及元宇宙科技人才，攜手台北市電腦公會，在2024臺灣教育科技展中整合推出「VIVERSE 智慧教育元宇宙」解決方案，提供全方位創新教學服務。

宏達電及建達都是由王雪紅擔任董事長，25日先後飆上漲停，領軍威盛集團股同步上漲，全達盤中上漲逾5%，立衛盤中漲幅近5%，威盛及威鋒電子也上漲逾3%。