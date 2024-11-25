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AMD 衝刺市占 概念股沾光
超微（AMD）積極衝刺AI應用市占，並有意擴大行動裝置市場滲透率，法人看好相關概念股台積電（2330）、穎崴（6515）與致茂（2360）表現，其中穎崴配合AMD CPU／GPU FT所需之測試座及致茂配合AI加速器用SLT測試設備等。
法人也分析，超微正積極衝刺2024年AI GPU營收新指引以及伺服器GPU/CPU市占率提升帶動之營收成長將有利供應鏈。
穎崴預計28日召開法說會，屆時將釋出最新展望。穎崴受惠全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁，以及AI手機帶動高階晶片系統級晶片測試（SLT），10月營收已創下歷年同期新高。展望未來，受到AI、HPC終端應用需求延續，加上探針自製率穩定成長，可抵銷部分季節性，使整體營運可維持在相對高檔。
致茂方面，先前法說會釋出第4季半導體設備出貨暢旺可望優於第3季，法人估致茂第4季營收不僅淡季不淡，更可望逆勢季增雙位數並延續至明年首季。
致茂日前重申，維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，主要來自半導體／Photonics測試解決方案需求續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。
致茂統計，今年第3季半導體／Photonics測試解決方案營收年增七成，Turnkey Solutions年增59%，前三季半導體相關營收年增達133%，Turnkey Solutions則年增九成。
致茂近年開拓半導體有成，除了客戶之一台積電先前2024年8月13日公布上百家國內外採購機台設備清單已入列，SEMI號召成立的SEMI矽光子產業聯盟也已加入成為業界代表，該聯盟為有實際出貨相關業績貢獻廠商方可加入。穎崴也是首波聯盟成立的成員。
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