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台股慶奪金！棒球概念股直攻漲停、雞排概念股也開紅盤

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股25日也反映奪金話題。中央社
台股25日也反映奪金話題。中央社

為臺灣英雄抗日奪金喝采，台灣棒球第一股大魯閣（1432）開盤即攻上漲停，另外，全台慶祝奪金，颳起免費請吃雞排旋風，雞排概念股也被點名，成發燒話題。

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）四強決賽金牌戰，臺灣對決日本火力全開，終場以4 : 0擊敗日本一掃陰霾，順利抗日奪金成功。台股25日也反映奪金話題，以棒壘球打擊場為營運主力的大魯閣，早盤股價攻頂，另外，慶祝奪金，全台各地多個地點免費發送雞排，甚至有人發放1,000份、甚至3,000份免費雞排，也有人打趣看好雞排概念股，包括大成（1210）、卜蜂（1215）將受惠，兩檔食品股開盤也在紅盤震盪。

大魯閣表示，即日起至11月27日限時三天，推出台灣第一、全民免費打活動，加碼球數100%，買一球送一球，再加碼指定球道免費暢打。另，11月25日至12月31日全面升級天天30球，大魯閣全台計有11家棒壘球打擊場，四家保齡球館、一家卡丁車場、四家「Roller 186 滑輪場」，運動休閒事業豐富多元。法人表示，此次奪金舉國歡騰，大魯閣是全國球迷慶祝情緒的出口，看好後市業績表現。

雞排概念股卜蜂主要業務為飼料與電宰生鮮雞肉，以冷藏料理食品、微波即時食品等打入超商、超市，近年受惠健身風起興起，即食雞胸肉產品也成熱賣商品。大成為國內最大雞肉供應商，採一條龍垂直整合經營，連鎖速食業者為其主要客戶，並與日本昭和產業簽署戰略合作，將興建全台最大雞蛋旗艦廠。

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