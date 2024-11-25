投資股票與棒球的「六大相似」之處！ 小犬：耐心與專注…避免追漲殺跌
1.選擇標的 vs. 選擇球路
在棒球中，打擊手需要選擇是否揮棒，同時觀察球的速度與方向。
投資中，選股與決策時也需要判斷標的的價值與市場走勢，不是每個機會都需要「揮棒」，只有最適合的才值得出手。
2.長期表現 vs. 單場表現
場棒球比賽中，即使打擊手某次揮棒失誤，但只要整體比賽表現出色，依然可能贏得勝利。
投資中，單次的虧損並不會決定全局，重點在於長期的總體收益是否穩定。
3.耐心與專注
在棒球比賽中，等待好球需要耐心，過於急躁可能導致失誤。
投資股票也需要耐心，等待適當的買入或賣出時機，避免追漲殺跌。
4.團隊合作與策略
棒球比賽是一項團隊運動，教練、球員與戰術相互配合。
投資時，學習專業知識、參考專家建議或利用投資工具，都是制定策略的一部分。
5.風險與機會並存
棒球打擊率永遠不可能是100%，即使最優秀的球員也有失誤的時候。
投資股票同樣存在風險，成功的重點在於管理風險並抓住機會。
6.心態決定成敗
棒球中失誤後能否調整心態，關係到後續表現。
投資股票時，冷靜面對市場波動、不被情緒左右，是成功的重要基石。
結論
投資股票與棒球比賽一樣，既需要專業知識與經驗，也需要良好的心態與策略。最終，耐心與紀律將是決定成敗的關鍵因素。
安心買好股，閒錢投資最放心
單純分享我個人的投資行為，不做個股之推薦，投資有賺有賠，購買前請詳閱公開說明書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言