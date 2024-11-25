投資股票與棒球的「六大相似」之處！ 小犬：耐心與專注…避免追漲殺跌

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聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

投資股票的確可以與棒球比賽作類比，以下是一些相似之處：

1.選擇標的 vs. 選擇球路

在棒球中，打擊手需要選擇是否揮棒，同時觀察球的速度與方向。

投資中，選股與決策時也需要判斷標的的價值與市場走勢，不是每個機會都需要「揮棒」，只有最適合的才值得出手。

2.長期表現 vs. 單場表現

場棒球比賽中，即使打擊手某次揮棒失誤，但只要整體比賽表現出色，依然可能贏得勝利。

投資中，單次的虧損並不會決定全局，重點在於長期的總體收益是否穩定。

3.耐心與專注

在棒球比賽中，等待好球需要耐心，過於急躁可能導致失誤。

投資股票也需要耐心，等待適當的買入或賣出時機，避免追漲殺跌。

4.團隊合作與策略

棒球比賽是一項團隊運動，教練、球員與戰術相互配合。

投資時，學習專業知識、參考專家建議或利用投資工具，都是制定策略的一部分。

5.風險與機會並存

棒球打擊率永遠不可能是100%，即使最優秀的球員也有失誤的時候。

投資股票同樣存在風險，成功的重點在於管理風險並抓住機會。

6.心態決定成敗

棒球中失誤後能否調整心態，關係到後續表現。

投資股票時，冷靜面對市場波動、不被情緒左右，是成功的重要基石。

結論

投資股票與棒球比賽一樣，既需要專業知識與經驗，也需要良好的心態與策略。最終，耐心與紀律將是決定成敗的關鍵因素。

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