Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

台股25日開盤指數為22,996.05點，上漲91.7點。台積電（2330）開盤價為1,045元，上漲5元。

群益投顧表示，指數收盤站上3日線，初步展現止跌企圖，但短期均線格局仍偏弱，月線附近壓力消化中，先以反彈看待。2.以技術面領先扭轉短多標的，依短期均線變化順勢因應。

操作題材可留意：GB200開始出貨，高階CCL加速放量，黃仁勳親自澄清GB200散熱問題無虞，明年逐步放量出貨，預期帶動高階銅箔基板（CCL）需求放量，市場傳明年GB300更將採新一代M8材料，隨著AI伺服器算力與能耗不斷躍進，高階CCL產品出貨比重隨之提升，將持續帶動業者營收成長、毛利率提升。

上周五22日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,296.51點，上漲426.16點、漲幅0.97%；S&P500指數上漲0.35%；那斯達克指數上漲0.16%；費半指數下跌0.15%。台積電ADR跌0.61%，較台北交易溢價%。

本周感恩節假期後「黑色星期五」為年終購物季揭開序幕，美國消費狀態和零售業業績將成為焦點。本周三將公布聯準會（Fed）關注的物價指標10月個人消費支出（PCE）物價，如果高於預期，12月降息希望將更加渺茫。據FactSet調查，PCE年增率將達2.3%，略高於上月2.1%，核心PC年增率料為2.8%。

三大法人上周五周集中市場合計買超161.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超80.4億元，投信買超46.8億元，自營商（自行買賣）買超27.6億元，自營商（避險）買超6.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3.585口至14.550口，外資淨空單減少5.505口至38.202口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3.498口至16.754口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24.200點，周賣權最大OI落在21.900點，月買權最大OI落在24.900點，月賣權最大OI落在21.300點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至1.09。VIX指數下降1.55至21.07。外資台指期買權淨金額-0.76億元，賣權淨金額0.18億元。整體選擇權籌碼面偏多。