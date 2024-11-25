安聯投信：布局鎖定未來三至六個月營運正向類股或主題

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，市場反覆消化美國大選、財報與聯準會利率政策等各種消息；在市場高度聚焦科技股展望激勵下，電子股帶動台股評價再創高；但另方面也因為財報等訊息多空雜陳或不如原本較高預期，股市走勢維持在高檔、但相對震盪。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，遲未見讓AI變現的殺手級應用，但CSP對AI投資進入膽小鬼賽局，有利硬體廠業績；另方面，第4季僅AI相關的先進製程應用具成長動能，手機銷售仍平淡，PC再次去庫存，傳統伺服器進入裝機淡季，車用與工業庫存持續修正。

安聯投信台股團隊表示，蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市關注蘋果Intelligence發布後市場反應；AI應用落地帶動推論式AI晶片的需求，自研CPU與ASIC需求仍殷切。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。

就策略上，安聯投信台股團隊表示，隨著傳統旺季、節慶季節到來，川普當選後的變數變多，但以近期行情走勢來看，基本面突出的個股表現仍有支撐或表現。布局方向仍建議鎖定未來三至六個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。

AI 台股 財報

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