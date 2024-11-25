永豐投顧：期待12月作帳行情

目前台股處於弱勢防守，雖然看的到2025年第1季AI族群業績大好，但是眼前AI領頭羊輝達及台積電（2330）股價沈潛，只能靜待盤勢氣氛扭轉，永豐投顧表示，12月一向為集團作帳時期，靜待後續盤勢氣氛轉為熱絡，若要低接，以2025年營收成長性高或具備殖利率個股為選股標的。

輝達第3季業績一如既往超越市場預期，營收達350.8億元，超越FactSet預期的332億元，季增17％、年增94％，但市場認為年增率遞減（前三季度年增率分別為122％、262％及265％）。公司預期第4季營收持續向上攀升375億元，年增70％，並預計Blackwelly在2026年前都將供不應求，惟市場習慣績優生的表現，輝達股價無表現，且輝達並未正面回應有關科技雜誌The information報導有關晶片導致機櫃過熱問題，輝達股價盤後一度重挫5％，影響台灣AI股族群表現，所幸隔日輝達股票止穩，並未進一步下挫，且黃仁勳點名感謝台積電（2330）、京元電（2449）、日月光（3711）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等台廠供應鏈夥伴，有助增強相關個股信心。

外資賣壓持續出籠，且以權值股為調節對象，外資於期貨淨空單亦維持於淨空單4萬口以上水準，官股雖有護盤，但以防守季線不破線，川普即將上任，高關稅政策為隱憂，資金大戶觀望，不敢進場。

11月11日台積電日宣布暫停供應7奈米及以下先進晶片與中國後，市場擔憂影響台積電營收，台積電股價即拉回整理，市場對於影響程度臆測頗多，有機構認為影響營收5～8％，外資機構認為先進製程部分僅影響營收1％，但在台積電無出面證實下，股價積弱不振，要等待台積電回答晶片禁銷中國大陸影響程度只能等待元月中旬台積電法說。