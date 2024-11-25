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高盛看台股 挺三大族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券發布亞洲（日本除外）總經展望及投資策略報告指出，在不確定經濟環境中，看好高股息與高成長兼具、生成式AI硬體及半導體、電源及電力等三大族群，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等相關台股個股有望受惠。

高盛指出，美國總統大選後，亞股面臨總體環境帶來更多挑戰。整體來看，美元強勢，亞幣普遍走弱，尤其是人民幣。在不確定環境下，高盛看好資產負債表強、獲利有上修空間的優質股，更偏好高股息與成長兼具的個股。

在高股息與成長兼具的個股中，高盛列出50檔精選亞股，其中台股占九檔，即中美晶、新普、群光、義隆、聚陽、大聯大、聯發科、台燿、京元電子，本益比介於10~17.7倍，過去三年的平均現金股利殖利率介於4.8~7.9%，2025年的預估股利成長率從個位數到44%不等。

在產業方面，由於人工智慧（AI）及電力需求強勁，高盛看好生成式AI硬體及半導體族群，也注意電源及電力等族群的投資機會，畢竟生產及AI運算需要更多的電力。以生成式AI半導體族群來說，入列的台股包括台積電、聯發科、日月光投控、聯電、欣興、力旺、環球晶、世芯-KY、創意、信驊、京元電子、微星、南亞科、譜瑞-KY、景碩、宜鼎等。

另外，生成式AI硬體族群則包括鴻海、廣達、台達電、緯穎、緯創、智邦、研華等25檔。

AI 高盛 高股息

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